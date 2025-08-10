Владимир Кириченко

Чемпион Европы по легкой атлетике в помещении Олег Дорощук в эфире Суспільне Спорт прокомментировал победу на чемпионате Украины-2025 в секторе для прыжков в высоту.

Ты как всегда подошел, не очень довольный собой. Расскажи, почему ты всегда такой, даже когда побеждаешь?

«Потому что прежде всего мне нужно победить самого себя и выполнить прыжок технически правильно. Это единственное, что я требую от себя на соревнованиях. Победы и поражения – это уже как будет. Поэтому я и всегда недоволен, а сегодня мне вообще не понравилось, как я прыгал».

Но эти попытки на 2,31 (первая и последняя) они были нормальные, можно было с ними справиться. Разве нет?

«Да, немного чувствовал во время них, что что-то намечается».

Когда в последний раз ты был собой доволен и как часто ты бываешь собой доволен?

«На зимнем чемпионате Европы мне понравилось, как я прыгал. Именно с точки зрения техники».

Что для тебя важнее в этом списке: перформанс, место или результат?

«Или перформанс, или результат. Потому что быть первым на Олимпиаде с результатом 2,20 – это никак будет. Лучше с результатом 2,45 (действующий мировой рекорд – примечание) быть третьим, чем первым с 2,20».

Расскажи, как твоё здоровье и как проходило твоё восстановление в Эстонии.

«Кайфово. Мне понравилось в Эстонии. Я впервые там был и там отличная база: стадион, две сауны, самостоятельное проживание, как я люблю. Я восстановился, потренировался, и все замечательно».

То ты сейчас уже готов на 100%?

«Нет, ещё не готов, ещё только готовлюсь. Я не так много прыгал на тренировках, и из-за этого не могу почувствовать прыжок. Но к чемпионату мира я успею подготовиться».

