Олег Гончар

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук рассказал "Суспільному" о своих перспективах попасть в финал Бриллиантовой лиги.

На данный момент он занимает шестое место в общем зачете с 13 баллами, опережая чеха Яна Штефела, у которого 11 очков.

Решаюшим для Дорощука станет этап в Брюсселе, 22 августа, где определится, удастся ли ему удержаться в топ-6, необходимом для выхода в финал.

Спортсмен также выразил надежду исправить технические ошибки перед соревнованиями, чтобы показать лучший результат.

«Я сейчас как раз на шестом месте, у меня 13 баллов. После меня чех Штефела, 11 баллов. В Брюсселе всё определится: останусь на шестом или поднимусь выше. Есть ли шансы исправить ошибки перед Брюсселем? Может быть, вспомню, как нужно нормально прыгать». Олег Дорошук

Напомним, ранее Дорощук стал третьим на этапе в Польше, но был недоволен.