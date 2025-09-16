Дорошчук остановился в шаге от медали чемпионата мира-2025
Украинец с результатом 2.31 стал четвертым
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
На чемпионате мира-2025 в японском Токио завершился розыгрыш наград по прыжкам в высоту среди мужчин. Единственный представитель Украины в финале Олег Дорошчук до последнего боролся за награды. Украинец остановился на высоте 2.34 и по количеству попыток на планке 2.31 м уступил Яну Штефеле в борьбе за бронзу. Золото разыграли Хэмиш Керр и Ву Санхьок – новозеландец единственный из участников взял 2.36 м и стал чемпионом. ЧМ-2025. Прыжки в высоту 1. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 2.36 м 2. Ву Санхьок (Республика Корея) – 2.34 м 3. Ян Штефела (Чехия) – 2.31 м 4. Олег Дорошчук (Украина) – 2.31 м Напомним, что Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд.