Дорощук примет участие в этапе Бриллиантовой лиги в Монако
Олег возвращается на турниры после травмы колена
около 2 часов назад
Олег Дорошчук / Фото - Суспільне
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Олег впервые в своей карьере будет соревноваться на этапе в Монако.
Турнир пройдет в пятницу, 11 июля. Начало — в 20.55.
На этапе Бриллиантовой лиги в Риме украинец завоевал серебро.
Напомним, Дорощук пропустил командный чемпионат Европы из-за повреждения колена.