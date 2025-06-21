Дорошчук пропустит командный чемпионат Европы из-за травмы
Место Олега в составе сборной Украины занял Дмитрий Никитин
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук не примет участие в командном чемпионате Европы по легкой атлетике, который пройдет с 27 по 29 июня в Мадриде. Сообщает Суспільне Спорт.
Причиной его отсутствия стала травма колена, которая мешает полноценно готовиться к соревнованиям.
Место Дорощука в составе сборной Украины занял Дмитрий Никитин — победитель командного чемпионата Украины, который недавно проходил в Луцке.
Ярослава Магучих стала второй на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.