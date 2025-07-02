Денис Седашов

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук сообщил, что снялся с этапа Бриллиантовой лиги и не будет участвовать в соревнованиях до начала чемпионата Украины по легкой атлетике, который стартует 8 августа.

Об этом спортсмен рассказал в комментарии Суспільне Спорт, отметив, что длительное время имеет проблемы с коленом, которые мешают ему полноценно тренироваться и соревноваться.

Колено беспокоило меня довольно давно, но я не обращал внимания. У меня всегда так было, что немного болит в разных местах, но я не обращал внимания: после тренировок прикладывал лед в течение недели, и все проходило. С коленом то же самое. Оно иногда болело, иногда нет. На этапе Бриллиантовой лиги в Риме, когда прыгал на разминке, чувствовал, что что-то немного не так с коленом [...]. Надо поберечься, укрепить связки. План такой, что интенсивности не добавляем, поэтому начинаем закладывать базу, как сначала. Времени было мало после зимнего сезона. Возможно, все вместе и дало такой эффект. Олег Дорошчук

Дорощук пропустил командный чемпионат Европы из-за травмы.