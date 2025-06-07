Дорошчук завоевал серебро этапа Бриллиантовой лиги в Риме

Олег Гончар

В Риме (Италия) прошел очередной этап Бриллиантовой лиги, где сезон открыл украинский прыгун в высоту Олег Дорошчук.

Украинец идеально выполнил все прыжки до 2.28 м, которые он взял со второй попытки.

Олег с первого прыжка взял 2.30 м, но его соперник из Кореи Ву Санхьок перенес попытку на 2.32 м и взял ее. Украинец эту высоту не покорил и стал вторым.

Бриллиантовая лига. Рим. Прыжки в высоту

Ву Санхьок (Республика Корея) — 2.32 м Олег Дорошчук (Украина) — 2.30 м Ромейн Бекфорд (Ямайка) — 2.26 м

Для Олега Дорошчука это уже второе серебро на этапах Бриллиантовой лиги — первое он завоевал в финале сезона 2024 года. Также в его активе две бронзовые медали в Силезии и Риме.