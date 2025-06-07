Дорошчук завоевал серебро этапа Бриллиантовой лиги в Риме
Украинец стал вторым после Ву Санхёка из Кореи
около 2 часов назад
Олег Дорощук. Фото: Getty Images
В Риме (Италия) прошел очередной этап Бриллиантовой лиги, где сезон открыл украинский прыгун в высоту Олег Дорошчук.
Украинец идеально выполнил все прыжки до 2.28 м, которые он взял со второй попытки.
Олег с первого прыжка взял 2.30 м, но его соперник из Кореи Ву Санхьок перенес попытку на 2.32 м и взял ее. Украинец эту высоту не покорил и стал вторым.
Бриллиантовая лига. Рим. Прыжки в высоту
- Ву Санхьок (Республика Корея) — 2.32 м
- Олег Дорошчук (Украина) — 2.30 м
- Ромейн Бекфорд (Ямайка) — 2.26 м
Для Олега Дорошчука это уже второе серебро на этапах Бриллиантовой лиги — первое он завоевал в финале сезона 2024 года. Также в его активе две бронзовые медали в Силезии и Риме.