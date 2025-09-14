Олег Шумейко

В японском Токио прошла квалификация чемпионата мира-2025 по легкой атлетике в прыжках в высоту среди мужчин.

Чемпион Европы Олег Дорощук единственным из украинцев прошел дальше. Дорощук и еще 12 атлетов смогли взять высоту 2.25 м. Дмитрий Никитин выбыл с результатом 2.21 м, а Вадим Кравчук смог преодолеть только стартовые 2.16 м.

Напомним, что Артем Левченко выступил на ЧМ-2025 без результата.