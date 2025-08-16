Дорощук завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии
Украинец стал третьим с результатом 2,28 м
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук завоевал бронзовую награду на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии.
Украинец завершил соревнования с результатом 2,28 м. Для спортсмена это уже пятый подряд подиум на этапах престижной серии Бриллиантовой лиги.
Победителем стал олимпийский чемпион-2024 Гамиш Керр. Серебро завоевал американец Джувон Гаррисон – 2,28 м.
