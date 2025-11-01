Бронзовый призер Олимпиады-2024 Михаил Кохан в интервью Суспільне Спорт поделился ожиданиями от следующего сезона:

Сезон начинается в мае. Можно спокойно ездить, набираться соревновательного опыта. А потом готовиться к чемпионату Европы.

У нас чемпионат Европы в августе, а потом через две недели – сразу этот абсолютный чемпионат мира. Будет только одна форма, которую нужно поддерживать несколько недель: это "выстрелить" на Европе и абсолютном ЧМ.

Ultimate Championship – это классно, потому что это быстрые соревнования. Восемь мужчин и женщин отбираются по топу рейтинга. Это однодневные соревнования, без квалификации. Это прикольно. Быстро, энергично и мощно – все будут довольны.