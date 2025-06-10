Мельник об атаке на Киев: «Попадание было рядом с моим домом»
Украинская легкоатлетка поделилась болезненными эмоциями после утреннего удара по столице
около 5 часов назад
Татьяна Мельник
Украинская легкоатлетка Татьяна Мельник в Instagram поделилась переживаниями российской атаки на Киев.
10 июня утром взрывы прогремели в непосредственной близости от ее дома.
«Тонкая грань между жизнью и смертью. Сегодня прилет был совсем рядом с моим домом. Снова утро в Киеве — под взрывы. Просыпаться от звуков войны вместо пения птиц — это наша реальность. Это терроризм, и он ежедневный».
Мельник акцентировала внимание на постоянной угрозе, с которой сталкиваются киевляне.
Напомним, сборная Украины по легкой атлетике попала под российский ракетный обстрел.