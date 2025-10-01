В Киеве создали 18 оцифрованных спортивных маршрутов для активного отдыха. Теперь, благодаря навигации, киевляне и гости столицы могут тренироваться и узнавать интересные факты об истории и культуре города. Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Елена Говорова.

«Спортивные маршруты – это еще один шаг к активному досугу киевлян. Мы стремимся, чтобы каждый житель мог восстановить свое психологическое и физическое состояние благодаря активному отдыху. В каждом районе Киева планируется установить навигацию спортивных маршрутов. Навигация – это таблички вдоль маршрутов, которые помогают ориентироваться и ведут к цифровому контенту. Через QR-коды на них можно прослушать аудиогиды, а также просмотреть 3D-объекты и VR-туры. Я благодарю компанию Adidas, которая внесла вклад в установку этой навигации и помогла реализовать проект», – отметила Елена Говорова. Елена Говорова

В настоящее время навигация установлена на 10 маршрутах в разных районах столицы, остальные 8 будут обустроены в ближайшее время.

Маршруты разработаны совместно с ассоциацией массового спорта, с учетом популярности и удобства для бегунов. Команда КП «ГИОЦ» оцифровала маршруты и разместила их на туристическо-культурном хабе.