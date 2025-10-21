Российский ультрамарафонец опередил более 200 соперников и завоевал золото ЧМ
Андрей Ткачук преодолел 294,3 км за 24 часа
28 минут назад
Фото: iRunFar/Deki Fourci
Украинский ультрамарафонец и военнослужащий ВСУ Андрей Ткачук стал чемпионом мира по суточному бегу IAU, который прошел во Франции.
40-летний спортсмен из Закарпатья преодолел 294,346 км за 24 часа, опередив более 200 соперников. Его ближайший преследователь, норвежец Йо Инге Норум, отстал на девять километров.
С 2022 года Андрей служит в Вооруженных силах Украины, где защищает страну в составе батальона Сич.
Олимпийская чемпионка подписала космический контракт с Netflix на 7-серийный проект.
Поделиться