Денис Седашов

Украинский ультрамарафонец и военнослужащий ВСУ Андрей Ткачук стал чемпионом мира по суточному бегу IAU, который прошел во Франции.

40-летний спортсмен из Закарпатья преодолел 294,346 км за 24 часа, опередив более 200 соперников. Его ближайший преследователь, норвежец Йо Инге Норум, отстал на девять километров.

С 2022 года Андрей служит в Вооруженных силах Украины, где защищает страну в составе батальона Сич.

