Сегодня Магучих и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Ярослава в Швеции попытается продолжить победную серию на соревнованиях ДЛ
около 1 часа назад
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15 июня состоится седьмой этап Бриллиантовой лиги, который пройдет в шведском Стокгольме.
На соревнованиях выступят две украинки. Ярослава Магучих и Юлия Левченко представят Украину в секторе для прыжков в высоту. Отметим, что это будет третье для украинок выступление в сезоне-2025 ДЛ – на этапах в Сямыне и Шанхае Магучих одерживала победу.
Напомним, что Магучих в Стокгольме хочет побить рекорд стадиона.