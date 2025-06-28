Владимир Кириченко

Бронзовый призер Парижа-2024 по легкой атлетике Михаил Кохан в комментарии Tribuna.com поделился мыслями об установлении личного рекорда в метании молота на командном чемпионате Европы в Мадриде.

В трансляции четко было видно момент, что вы сразу, как только выполнили свою рекордную попытку, почувствовали, что она очень дальняя. Могли бы вы немного рассказать об этом моменте и этом ощущении, когда молот еще не приземлился, но вы уже знаете, что это была хорошая попытка.

«Я почувствовал, что будто все правильно вышло. Сделал какие-то усилия, вроде и в кругу стою, и молот летит. Почувствовал, что приложил усилия.

Там вообще не было видно 80-метровую линию – там была 75-метровая линия. Если честно, то там не очень понятно, где оно упало, поэтому пришлось всматриваться, куда оно полетело. С той дистанции не очень видно».

Также в трансляции показали, как вы переговаривались после этой попытки с Халашем и Мысливчуком. Что они говорили вам в тот момент?

«Они говорили слова поздравлений, что хороший результат, хорошая попытка, и что я молодец».

Напомним, метании молота на командном чемпионате Европы по легкой атлетике Кохан показал лучший результат на турнире.