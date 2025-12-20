Ярослава Магучих — спортсменка года по версии SBC Ukraine Awards
Легкоатлетка стала победительницей одной из главных номинаций мероприятия
Фото: Getty Images
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала победительницей премии SBC Ukraine Awards — 2025 в номинации «Спортсменка года».
Церемония награждения состоялась 20 декабря в Kyiv Event Hall by Ramada Encore. В рамках мероприятия 103 представителя жюри определили лучшие проекты и личности в 23 номинациях в сфере спортивного маркетинга.
