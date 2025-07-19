Олег Шумейко

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался о Максе Ферстаппене. Слова испанца приводит f1analytic.com:

Выступление Ферстаппена в 2025 году? Не думаю, что в этом сезоне что-то изменилось по сравнению с другими. Думаю, Ферстаппен каждый год проводит свой лучший сезон. Фернандо Алонсо

Отметим, что на летний перерыв пилот Red Bull ушел на третьем месте в личном зачете (165 очков). До лидера Пиастри расстояние в 69 зачетных пунктов.

Напомним, что увольнение Кристиана Хорнера может стоить «красным быкам» 100 миллионов долларов.