Цунода может вернуться в Racing Bulls или перейти в Aston Martin
около 2 часов назад
Пилот Red Bull Юки Цунода находится в подвешенном состоянии относительно вопроса места в Формуле-1 на сезон-2026.
Японец может продолжить выступления за красных быков, но окончательное решение команда пока не приняла. Также Цунода может получить место в Racing Bulls, сообщает gpblog.com. Сестринская команда Red Bull рассматривает на место в болиде Юки и Лиама Лоусона.
Последним вариантом для японца остаться в Королеве автоспорта является Aston Martin. Команда может предложить Цуноде место резервного пилота.
