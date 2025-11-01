Олег Шумейко

Пилот Red Bull Юки Цунода находится в подвешенном состоянии относительно вопроса места в Формуле-1 на сезон-2026.

Японец может продолжить выступления за красных быков, но окончательное решение команда пока не приняла. Также Цунода может получить место в Racing Bulls, сообщает gpblog.com. Сестринская команда Red Bull рассматривает на место в болиде Юки и Лиама Лоусона.

Последним вариантом для японца остаться в Королеве автоспорта является Aston Martin. Команда может предложить Цуноде место резервного пилота.

Напомним, что в Ф-1 сменился лидер личного зачета.