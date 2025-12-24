Ферстаппен: «Видеть неудачи Хэмилтона в Ferrari ранит мое сердце»
Макс признал, что сезон-2025 был неудачным для Льюиса
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о выступлениях Льюиса Хэмилтона за Ferrari. Пилота Red Bull цитирует f1analytic.com:
У него не получился хороший сезон в Ferrari, это заметно всем. Честно, это ранит мое сердце. Неприятно такое видеть.
Завершит карьеру? Не знаю, он не сдается, так что определенно будет там (в следующем году), но это (его неудачи) неприятно видеть.
