Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о выступлениях Льюиса Хэмилтона за Ferrari. Пилота Red Bull цитирует f1analytic.com:

У него не получился хороший сезон в Ferrari, это заметно всем. Честно, это ранит мое сердце. Неприятно такое видеть.

Завершит карьеру? Не знаю, он не сдается, так что определенно будет там (в следующем году), но это (его неудачи) неприятно видеть.