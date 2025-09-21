Ферстаппен оценил смену руководства в Red Bu
Макс доволен работой с Мекисом
около 1 часа назад
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о приходе Лорана Мекиса в Red Bull. Нидерландца цитирует f1analytic.com:
Пока что работать вместе очень приятно. Но за пять-шесть недель нельзя сразу многое изменить в команде, поэтому важно, что он пришел, поработав в разных командах, чтобы получить правильное понимание того, как коллективы функционируют. В конце концов, мы проанализируем, где можем действовать лучше, в чем мы сильны и что можно улучшить в работе команды – как это делают все.
Что мне также нравится в Лоране, так это подход к техническим вопросам в течение уикенда и после возвращения на базу на содержательных совещаниях, и похоже, что все это работает хорошо, но машина уже полностью готова для этого года. Так что это не то, что он может легко изменить, но влияние на следующий год и последующие годы, конечно, может быть большим.
Напомним, что Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-При Азербайджана.
Поделиться