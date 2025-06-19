Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о конкуренции Red Bull с McLaren. Слова голландца приводит f1analytic.com:

Нам нужно чаще выигрывать гонки. И как мы этого добьемся? За счет повышения конкурентоспособности. Это были хорошие выходные, но, опять же, недостаточно конкурентные. У нас бывают моменты, когда возможно мы можем победить на каких-то трассах, но нам просто нужно сделать машину быстрее. Тогда мы значительно упростим себе задачу.

Мы усердно работаем над этим вместе с командой. Конечно, что-то обновляется, но будет ли этого достаточно? Я не знаю. В этом мире есть такие мелочи, которые позволяют достигать лучших результатов каждый уикенд. Но то, что McLaren демонстрирует весь этот сезон, совершенно экстраординарное, и это трудно превзойти.

Итак, хорошо, да, один уикенд у них прошел не так удачно, но они, как и прежде, остаются фаворитами, и победить их будет нелегко. Но в предстоящих гонках мы действительно хотим постараться улучшить нашу машину. Но я надеюсь, что мы сможем так начинать каждый этап с точки зрения того, как я чувствую себя за рулем машины, но нам нужно повысить производительность, чтобы быть быстрыми везде.