Олег Гончар

Четырехкратный чемпион мира в Формуле-1 Макс Ферстаппен заявил, что не планирует менять команду и намерен отработать контракт с Red Bull Racing до окончания его срока, передает Planet F1.

28-летний нидерландец подтвердил, что его соглашение с командой действует до 2028 года, и в настоящее время он полностью исключает вариант перехода в другой коллектив.

В то же время Ферстаппен признался, что для него станет ощутимой потерей уход Хельмута Марко, который не будет работать с Red Bull Racing в сезоне 2026 года. Пилот назвал Марко своим другом и наставником и отметил, что ему будет не хватать этого сотрудничества.

Напомним, контракт Ферстаппена позволяет ему покинуть Red Bull в 2026 году.