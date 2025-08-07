Олег Гончар

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон прокомментировал свои слова после провала в квалификации Гран-при Венгрии, где он занял 12-е место, выбыв во втором сегменте, передает Sky Sport Italia.

«Я был полностью серьезен, когда сказал, что, возможно, команде нужен новый пилот. У меня не было ожиданий от сезона, но он оказался худшим в моей карьере. Я просто выразил свои внутренние ощущения». Льюис Хэмилтон

Хэмилтон рассказал, что за кулисами команды происходит много негативных вещей, которые усложняют работу, и он с нетерпением ждет перерыва, чтобы отключиться от профессиональных обязанностей.

Хэмилтон в настоящее время занимает восьмое место в зачете пилотов с 62 очками после 13 этапов.

Результаты Гран-при Венгрии.