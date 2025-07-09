Босс Red Bull Кристиан Хорнер рассказал, какой вариант с составом пилотов на сезон-2026 сейчас рассматривается. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Очевидно, что нашим приоритетом будет обучение пилотов в нашей академии. Юки (Цунода) имеет время до конца сезона, чтобы продемонстрировать, что именно он достоин остаться за рулем. У нас еще есть Исак (Хаджар), который также делает хорошую работу, и Лиам (Лоусон), который набирает форму. Таким образом, в команде Red Bull присутствуют таланты.

Но, конечно, мы всегда открыты для того, чтобы выходить за пределы собственной академии. Мы хотим представить в следующем году лучший состав, который только сможем. В последние годы мы уже выходили за пределы этого правила. Если мы почувствуем необходимость сделать это, мы не побоимся сделать это снова.