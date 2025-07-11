Менеджер Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен рассказал, что лидера Red Bull заранее уведомили об освобождении Кристиана Хорнера. Слова Вермюлена приводит f1analytic.com:

Руководство Red Bull заранее информировало нас об этом решении. Но именно Red Bull должно дать дальнейшие объяснения относительно мотивов.

Мы продолжаем сосредотачиваться на спортивной стороне и стремимся к большей результативности, чтобы вернуться на вершину. В этом отношении ничего не меняется.