«Моя цель — отработать контракт до 2028-го»: Ферстаппен — о будущем в Red Bu
Пилот Red Bull подтвердил намерение оставаться в команде
9 минут назад
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен прокомментировал своё будущее в команде Red Bull и подтвердил намерение выполнить действующий контракт до завершения его срока.
28-летний нидерландский пилот подчеркнул, что имеет хорошие отношения с командой и не рассматривает изменений в ближайшей перспективе. Слова приводит De Telegraaf.
Моя цель — отработать контракт до 2028 года, я всегда это подчеркивал. У меня очень хорошие отношения со всеми в Red Bull. Для меня это чрезвычайно важно. Я также всегда отмечал, что должно совпасть много факторов, и я говорю не только о Формуле-1.
Сейчас, конечно, я предпочел бы оставаться дома. Я прилетел прямо из Портимана, где тестировал Mercedes GT3 для моей гоночной команды, в Детройт. Все это немного сумбурно, но это часть работы.
