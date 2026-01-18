Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен прокомментировал своё будущее в команде Red Bull и подтвердил намерение выполнить действующий контракт до завершения его срока.

28-летний нидерландский пилот подчеркнул, что имеет хорошие отношения с командой и не рассматривает изменений в ближайшей перспективе. Слова приводит De Telegraaf.

Моя цель — отработать контракт до 2028 года, я всегда это подчеркивал. У меня очень хорошие отношения со всеми в Red Bull. Для меня это чрезвычайно важно. Я также всегда отмечал, что должно совпасть много факторов, и я говорю не только о Формуле-1.

Сейчас, конечно, я предпочел бы оставаться дома. Я прилетел прямо из Портимана, где тестировал Mercedes GT3 для моей гоночной команды, в Детройт. Все это немного сумбурно, но это часть работы.