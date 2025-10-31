Пилот McLaren Ландо Норрис высказался о своем прогрессе в сезоне-2025 и сложностях болида MCL39. Британца цитирует f1analytic.com:

Когда говорят, что я никогда не сомневался в себе, это неправда. В начале года я, конечно, сомневался. Я никогда не хочу винить машину, но когда болид побеждал, а Оскар выигрывал, последнее, что я мог сказать, это то, что моя машина недостаточно хороша. Просто я не мог приспособиться к ней, не находил способа заставить ее работать. Сейчас я подобрал подход. Одна удачная гонка ничего не значит. Две, три, четыре подряд – другое дело.

Последние месяцы сложились хорошо, но Макс все равно близко. Я провел отличный уикенд, но и Макс в последние месяцы добавил, так что мне нужно продолжать работать.