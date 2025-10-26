Норріс взяв поул Гран-прі Мексики, Ферстаппен та Піастрі поза топ-4
Лидер чемпионата начнет гонку с седьмой позиции
Фото: Формула-1
В Мексике прошла квалификация накануне гонки в рамках этапа Гран-при Формулы-1.
С первого ряда стартуют Ландо Норрис и Шарль Леклер. Лидер личного зачёта Оскар Пиастри показал седьмое время, а обладатель последних четырёх титулов Макс Ферстаппен начнет гонку с пятой позиции.
Квалификация Гран-при Мексики:
Ферстаппен признался, что может помочь завоевать чемпионство.