Норрис стартует с первого ряда с товарищем по McLaren
около 9 часов назад
Фото: Формула-1
В Катаре прошла квалификация перед основной гонкой в рамках Гран-При Формулы-1 сезона-2025.
Все претенденты на титул пробились в первую тройку. С поула в воскресенье стартует Оскар Пиастри, на первой линии ему составит компанию товарищ по McLaren Ландо Норрис. Третьим в квалификации стал четырехкратный чемпион Ф-1 Макс Ферстаппен.
Результаты квалификации Гран-При Катара:
Напомним, что Пиастри выиграл спринт Гран-При Катара.
