Пилот McLaren Оскар Пиастри высказался о своем прогрессе по сравнению с прошлым сезоном. Слова лидера личного зачета приводит f1analytic.com:

Что изменилось за последние 12 месяцев? Просто потихоньку развиваюсь в разных отраслях. В прошлом сезоне чувствовал, что провел несколько хороших уикендов... однако между ними было много обычных, а иногда и откровенно неудачных.

В этом году у меня гораздо больше хороших дней. Думаю, что стал лучше как гонщик. Я просто начал чаще приближаться к тому, на что на самом деле способен. И это самое важное.