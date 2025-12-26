Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер сравнил легендарного брата Михаэля Шумахера с Максом Ферстаппеном. Немца цитирует gpblog.com:

Мой брат и Макс Ферстаппен. Это было бы очень интересно. Они бы хорошо поладили, потому что оба находятся на высоком уровне и в то же время очень рассудительны. Я думаю, что это была бы очень здоровая борьба. Но чисто с точки зрения мастерства, они два лучших пилота, которых я видел в Формуле-1.

Способность показывать высокие результаты под давлением, всегда быть быстрее напарника по команде и действительно извлекать максимум из машины и команды – вот что отличает этих двух пилотов.