Исполнительный директор Ferrari Фредерик Вассер высказался в интервью официальному сайту Формулы-1 о пути к возвращению команды на вершину «Королевы автоспорта»:

Если посмотреть на историю Формулы-1, когда Кристиан (Хорнер) присоединился к Red Bull или когда Жан (Тодт) присоединился к Ferrari. Для всех этих красивых историй успеха (потребовалось) время до первой победы.

Потребуется несколько лет, чтобы создать команду, привлечь людей, которых вы хотите иметь с собой, а затем также нужно время для совместной работы.

Это, наверное, лучшее чувство, когда у тебя есть цель, и все уверены, что мы можем её достичь, мы можем идти к ней и что мы все движемся в одном направлении.