Олег Гончар

Сеть ресторанов Neat Burger, соучредителем которой является семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, начала процедуру ликвидации, сообщает QSR Media со ссылкой на Регистрационную палату Великобритании.

Веганская сеть, запущенная шесть лет назад при поддержке голливудской звезды Леонардо Ди Каприо, имела заведения в Лондоне, Милане и Нью-Йорке. Однако последние годы компания переживала значительные финансовые трудности. В 2022 году убытки достигли £7,9 млн ($10,6 млн), что значительно превысило £3,2 млн ($4,3 млн) годом ранее.

В 2023 году Neat Burger закрыла половину своих ресторанов в Великобритании, а затем начала свертывать деятельность и в других странах. Все британские заведения прекратили работу до апреля 2024 года.

