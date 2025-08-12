Сеть ресторанов Гамильтона и Ди Каприо начала процедуру ликвидации
Веганский бренд закрывает рестораны после нескольких лет финансовых потерь и сокращений
около 1 часа назад
Сеть ресторанов Neat Burger, соучредителем которой является семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, начала процедуру ликвидации, сообщает QSR Media со ссылкой на Регистрационную палату Великобритании.
Веганская сеть, запущенная шесть лет назад при поддержке голливудской звезды Леонардо Ди Каприо, имела заведения в Лондоне, Милане и Нью-Йорке. Однако последние годы компания переживала значительные финансовые трудности. В 2022 году убытки достигли £7,9 млн ($10,6 млн), что значительно превысило £3,2 млн ($4,3 млн) годом ранее.
В 2023 году Neat Burger закрыла половину своих ресторанов в Великобритании, а затем начала свертывать деятельность и в других странах. Все британские заведения прекратили работу до апреля 2024 года.
Напомним, ранее Хэмилтон заявил, что сезон в Ferrari — худший в его карьере.
