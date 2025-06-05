Шумахер назвал теорию заговора, из-за которой Ферстаппен инициировал аварию на Гран-при Испании

Ральф считает, что Макс может искать возможность ухода из Red Bull

около 8 часов назад

Фото: Red Bull
Фото: Red Bu
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о потенциальной причине аварии Макса Ферстаппена и Джорджа Рассела на Гран-при Испании. Немец считает, что гонщик Red Bull может желать опуститься ниже четвертого места в личном зачете, чтобы уйти из команды. Слова Ральфа приводит f1analytic.com:

Вот на что следует обратить внимание… Если этот пункт существует… Почему такие вещи внезапно происходят? Зачем вы подвергаетесь совершенно ненужному штрафу?

Возможно, приняв решение для себя, вы больше не хотите, чтобы все шло своим чередом.


Ральф Шумахер

Ферстаппен сомневается, что может бороться за чемпионство.

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