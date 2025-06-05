Шумахер назвал теорию заговора, из-за которой Ферстаппен инициировал аварию на Гран-при Испании

Олег Шумейко

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о потенциальной причине аварии Макса Ферстаппена и Джорджа Рассела на Гран-при Испании. Немец считает, что гонщик Red Bull может желать опуститься ниже четвертого места в личном зачете, чтобы уйти из команды. Слова Ральфа приводит f1analytic.com:

Вот на что следует обратить внимание… Если этот пункт существует… Почему такие вещи внезапно происходят? Зачем вы подвергаетесь совершенно ненужному штрафу? Возможно, приняв решение для себя, вы больше не хотите, чтобы все шло своим чередом.

Ральф Шумахер



Ферстаппен сомневается, что может бороться за чемпионство.