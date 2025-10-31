Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о проблемах Оскара Пиастри на последних этапах Гран-При Ф-1. Немца цитирует gpblog.com:

У Пиастри в целом были тяжелые уикенды. В основе всего этого всегда лежит чувство, что он ощущает несправедливое отношение к нему в данный момент.

Невозможно избавиться от ощущения, что что-то вокруг него изменилось. И это очень, очень опасно. Могу сказать это из собственного опыта.

Так что, если начать искать оправдания, руководитель может сказать, что машина всегда другая или что здесь что-то не так. А потом вы постоянно видите его по телефону, и снаружи может сложиться впечатление, что он больше не совсем счастлив.

И это, конечно, было бы катастрофой. Так что теперь руководство (McLaren) должно сказать: «Давай, сосредоточься».

У McLaren нет причин поддерживать ни Норриса, ни Пиастри. Какая причина у McLaren отдавать предпочтение одному человеку над другим? Никакой.

Нет смысла для любой команды давать одному или другому гонщику плохой болид. И именно над этим нам сейчас нужно работать.