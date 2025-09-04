Советник Red Bull Хельмут Марко высказался о борьбе за чемпионство в сезоне-2025 между пилотами McLaren. Слова австрийца приводит f1analytic.com:

Этот сход с дистанции действительно произошел для Норриса в неподходящий момент. Это случилось на решающей стадии сезона, и теперь ему будет очень непросто. При этом в случае с Пиастри мы видели, как он каждый раз парировал атаки Норриса.

Считаю, что Оскар уверенно контролировал ход гонок. Так что боюсь, что дело сделано и вопрос титула решен в пользу Пиастри.