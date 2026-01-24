12 очков Лёня помогли Реалу победить Рио Бреоган в чемпионате Испании
Украинец на площадке провел почти 18 минут
около 10 часов назад
Украинский центровой Реала Алексей Лень принял участие в матче 17-го тура чемпионата Испании против Рио Бреогана и сделал весомый вклад в победу своей команды.
За почти 18 минут на паркете украинец набрал 12 очков, добавил к своему активу 4 подбора, ассист, перехват и блок-шот.
В итоге мадридский клуб праздновал уверенную победу со счетом 103:85.
