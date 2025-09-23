Лидер Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо поделился своим мнением о том, кто входит в топ-5 лучших игроков современного баскетбола. Слова приводит Sport24.gr.

Пять лучших игроков, на мой взгляд, — это Лука Дончич, Никола Йокич, Шей Гилджес-Александр, Джейсон Тейтум и я.

Все зависит от того, какой сезон ты проводишь в лиге. Если я, например, в этом году вернусь, добавлю в игре и помогу своей команде победить в Восточной конференции и выйти в финал, то автоматически стану лучшим игроком мира. Но если это сделает Лука — то ему будет принадлежать это звание.