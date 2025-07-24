Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис поделился информацией о комплектовании команды на матчи предквалификации чемпионата мира-2027, сообщает Федерация баскетбола Украины (ФБУ).

На вопрос о новостях касательно состава команды Багатскис отметил, что ситуация осложнена из-за логистических и организационных проблем.

"Нет новостей. Игроки должны приехать в США, но непонятно когда. У Ростислава Новицкого проблемы с документами, и он не может выехать, а Богдан Близнюк пропал и не выходит на связь". Айнарс Багатскис

Ранее Близнюк входил в расширенный состав сборной, который насчитывает 22 игрока, включая легионеров из НБА: Святослава Михайлюка, Алексея Леня, Дмитрия Скапинцева и Максима Шульгу.

Команда начала подготовку 14 июля в Латвии, где 24 июля в контрольном матче победила Нидерланды со счетом 90:86. Впереди еще один спарринг с Нидерландами 25 июля и матч против Хорватии 2 августа.

Украина выступает в группе А второго раунда предквалификации ЧМ-2027 против Швейцарии и Словакии. Первый официальный матч пройдет 6 августа против Швейцарии.