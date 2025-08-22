Олег Гончар

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис прокомментировал пресс-службе ФБУ рекорд результативности защитника Александра Ковляра в матче предквалификации к ЧМ-2027 против Словакии (98:86).

Багатскис отметил лидерские качества Ковляра, сравнив его с Иссуфом Саноном и Вячеславом Бобровым.

Тренер подчеркнул, что индивидуальное мастерство Ковляра в игре один на один и его защитные способности делают его особенным.

«Ковляр почувствовал, что он лидер этой команды, как и Санон, Бобров. Ковляр забил свои броски, ведь индивидуально в игре один на один он очень сильный игрок. Плюс в защите, думаю, он может быть одним из лучших не только в Еврокубке, но и во всей Европе уже в ближайшее время. Если у него будет стабильность в нападении, его ждет большое будущее». Айнарс Багатскіс

