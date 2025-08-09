Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис после победы над Словакией в преквалификации чемпионата мира-2027 эмоционально высказался про игроков, которые отказываются приезжать в национальную команду.

Я был в Украине. Мы играли в баскетбол на уровне сборных в Евролиге и Еврокубке. И это были полные залы, было много зрителей.

Действительно, я бы сказал, что хочется как можно быстрее вернуться, потому что для этих ребят… Извините за мои эмоции.

Да, эти ребята посвящают себя, приезжают в сборную, тренируются, потеют, сражаются. Некоторые, извините, выродки… Не приезжают в сборную.