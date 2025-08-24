Олег Гончар

Президент баскетбольного клуба Ровно и вице-президент Федерации баскетбола Украины Сергей Лищук поделился радостной новостью: его 13-летняя дочь Анастасия Лищук стала победительницей чемпионата Европы U-16 в составе юношеской сборной Испании.

В финальном матче, который состоялся 24 августа 2025 года, Испания победила Словению со счетом 62:47. Анастасия, которая выступает за юношескую команду Валенсии, внесла весомый вклад в триумф своей команды.

«Мечту отца осуществила дочь. Невероятно горжусь». Сергей Лещук

Отметим, что в ФБУ Лищук отвечает за направление развития детского баскетбола.