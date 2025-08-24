Дочь Лищука стала чемпионкой Европы U-16 в составе сборной Испании.
13-летняя Анастасия помогла Испании одолеть Словению в финале
около 2 часов назад
Сергей Лущук
Президент баскетбольного клуба Ровно и вице-президент Федерации баскетбола Украины Сергей Лищук поделился радостной новостью: его 13-летняя дочь Анастасия Лищук стала победительницей чемпионата Европы U-16 в составе юношеской сборной Испании.
В финальном матче, который состоялся 24 августа 2025 года, Испания победила Словению со счетом 62:47. Анастасия, которая выступает за юношескую команду Валенсии, внесла весомый вклад в триумф своей команды.
«Мечту отца осуществила дочь. Невероятно горжусь».
Отметим, что в ФБУ Лищук отвечает за направление развития детского баскетбола.
Поделиться