Владимир Кириченко

Звездный атакующий защитник Лука Дончич отправится в США перед своей первой тренировкой со сборной Словении, чтобы подписать новый контракт с Лейкерс. Об этом сообщает Sportklub.

Ожидается, что Дончич подпишет максимальный четырехлетний контракт на сумму 229 миллионов долларов.

Первый день, когда Лейкерс смогут предложить соглашение, – 2 августа. Ожидается, что словенец подпишет его в тот же день.

В течение регулярного сезона и плей-офф 2024/25 годов Дончич набирал в среднем 28,5 очка, 7,9 подборов, 7,3 передачи, 1,5 перехвата и 0,5 блок-шота за игру.

Тем временем, звездного партнера Дончича Леброна Джеймса обвинили в употреблении стероидов.