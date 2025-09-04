Олег Гончар

Лидер сборной Словении Лука Дончич прокомментировал свое отсутствие во время исполнения гимнов перед матчем против Израиля (106:96) на Евробаскете-2025 в Катовице, Польша, сообщает SportKlub.

Звезда Словении объяснил, что вышел на площадку после рукопожатия команд из-за срочной необходимости посетить туалет.

«Мне пришлось уйти, я не мог ждать. Иначе я бы никогда не пропустил гимн». Лука Дончич

Дончич также подчеркнул командный дух после победы над Израилем, где он набрал 37 очков, 11 подборов и 9 ассистов.

«Это заслуга всей команды. Многие не верят, но мы верим в медаль». Лука Дончич

Словения выступает в группе D вместе с Францией, Польшей, Израилем, Бельгией и Исландией. Следующий матч команда сыграет против Польши 5 сентября.

Напомним, Дончич по трипл-даблам вошел в историю Евробаскетов.