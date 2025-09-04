Дончич шокировал причиной, из-за которой пропустил гимн Словении на Евробаскете
Этот казус не помешал ему стать лучшим в матче
около 2 часов назад
Лидер сборной Словении Лука Дончич прокомментировал свое отсутствие во время исполнения гимнов перед матчем против Израиля (106:96) на Евробаскете-2025 в Катовице, Польша, сообщает SportKlub.
Звезда Словении объяснил, что вышел на площадку после рукопожатия команд из-за срочной необходимости посетить туалет.
«Мне пришлось уйти, я не мог ждать. Иначе я бы никогда не пропустил гимн».
Дончич также подчеркнул командный дух после победы над Израилем, где он набрал 37 очков, 11 подборов и 9 ассистов.
«Это заслуга всей команды. Многие не верят, но мы верим в медаль».
Словения выступает в группе D вместе с Францией, Польшей, Израилем, Бельгией и Исландией. Следующий матч команда сыграет против Польши 5 сентября.
Напомним, Дончич по трипл-даблам вошел в историю Евробаскетов.