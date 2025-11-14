Евролига. Реал с Ленем проиграл Панатинаикосу, Монако уступил Црвене Звезде
Париж обыграл Валенсию, Фенербахче победил Хапоэль
около 12 часов назад
Евролига. 10-й тур
Црвена Звезда – Монако 91:79 (23:25, 19:21, 23:18, 26:15)
Црвена Звезда: Добрич 22, Батлер 20, Ожелейе 14 + 5 подборов, Миллер-Макинтайр 12 + 6 подборов + 10 передач, Плавшич 5 + 6 подборов, Дос Сантос 3, Мотеюнас 2, Давидовац 2
Монако: Джеймс 18 + 7 передач, Окобо 16, Блоссомгейм 11 + 7 подборов, Штразель 9, Діалло 9 + 6 подборов, Міротич 8, Тайс 4, Хейз 4
Фенербахче – Хапоэль 74:68 (13:13, 14:15, 27:16, 20:24)
Фенербахче: Хортон-Такер 15, Холл 14, Біберович 10, Колсон 10 + 5 подборов, Бітім 7 + 2 перехвата, Болдуїн 6, Меллі 6 + 10 подборов, Бако 4, Бірч 2, Янтунен 1
Хапоэль: Браянт 19 + 5 подборов, Мотли 14, Міцич 11, Блекні 8, Отуру 8 + 9 подборов, Джонс 4, Вайнрайт 2, Малкольм 2
Реал – Панатинаикос 77:87 (16:22, 22:30, 21:21, 18:14)
Реал: Тавареш 20 + 10 подборов, Феліз 16, Абальдэ 8, Лайлз 7 + 5 подборов, Маледон 6, Лень 4, Дек 4, Кампаццо 4 + 2 перехвата, Океке 3 + 6 подборов
Панатинаикос: Шортс 19 + 6 передач, Фарид 16 + 8 подборов, Слукас 15 + 7 передач, Осман 13, Нанн 8, Рогкавопулос 7, Эрнангомес 5 + 11 подборов, Митоглу 4
Париж – Валенсия 90:86 (15:14, 22:35, 30:22, 23:15)
Париж: Хифи 17 + 5 подборов + 5 передач, Виллис 15 + 5 передач, Эррера 13, Хоммес 11, Файє 8 + 6 подборов, Мбайє 7, Морган 5 + 3 перехвата, Докосси 4, Аяйи 4, Оуттара 2, Кавальєр 2, Робинсон 2 + 5 передач
Валенсия: Томпсон 13, Тейлор 13 + 5 подборов, Пуэрто 11, Реуверс 10, Мур 9, Сима 8, Монтеро 7, Бадио 6, Сако 5, Кей 4, Прадилья 0 + 7 подборов
Маккаби – Баскония 89:83 (15:14, 22:35, 30:22, 23:15)
Маккаби: Лиф 19 + 7 подборов, Хоард 17 + 11 подборов, Соркин 13 + 9 подборов + 6 передач, Кларк 11, Даутин 10, Вокер 10, Блатт 4, Райман 3, Бриссет 2 + 6 подборов
Баскония: Луваву-Кабарро 19 + 6 подборов, Симмонс 12 + 4 передачи, Диалло 11, Седекерскис 9 + 5 подборов, Спаньоло 7, Фриш 5, Диаките 5 + 5 подборов, Ховард 5, Новелл 4, Диоп 4, Куручс 2 + 2 перехвата