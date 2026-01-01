Флегг лідирує в гонке за «Лучшего новичка»
Пресс-служба лиги опубликовала топ-10 претендентов сезона-2025/2026
около 2 часов назад
Пресс-служба НБА опубликовала список десяти игроков, которые являются лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026.
Сейчас лидирует первый номер драфта Купер Флегг из Далласа.
Лучшие новички НБА на 1 января:
- Купер Флегг (Даллас Маверикс).
- Кон Нуппель (Шарлотт Хорнетс).
- Ви Джей Эджкомб (Филадельфия Сиксерс).
- Дерик Квин (Нью-Орлеан Пеликанс).
- Седрик Кауард (Мемфис Гриззлис).
- Дилан Харпер (Сан-Антонио Сперс).
- Джеремайя Фирс (Нью-Орлеан Пеликанс).
- Максим Рейно (Сакраменто Кингз).
- Егор Демин (Бруклин Нетс).
- Тре Джонсон (Вашингтон Визардс).
