Олег Гончар

Защитник и свободный агент Сет Карри подписал однолетний контракт с Голден Стейт Уорриорз, сообщил инсайдер ESPN Шемс Чарания.

В прошлом сезоне 35-летний Карри выступал за Шарлотт Хорнетс, набирая в среднем 6,5 очка за игру с реализацией 47,8% бросков из игры и 45,6% трехочковых.

Сет является младшим братом лидера Уорриорз Стефа Карри. Он уже играл за «Голден Стейт» в 2016–2018 годах, завоевав титул НБА в 2018 году.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но контракт рассчитан на один год.

Напомним, украинец Шульга выбрал себе новый игровой номер в Бостоне.