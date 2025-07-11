Олег Гончар

Украинский разыгрывающий Виталий Зотов подписал контракт с австрийским клубом Капфенберг Буллз. Об этом клуб сообщил в соцсетях.

Клуб, который является семикратным чемпионом Австрии и шестикратным обладателем Кубка страны, украинский тренер Клим Артамонов.

В прошлом сезоне Литовской баскетбольной лиги (LKL) 28-летний Зотов выступал за Йонаву, где набирал 4,6 очка, делал 1,4 подбора и 2,4 передачи за 18 минут на паркете, заняв с командой четвертое место.

Ранее Виталий играл в Европе за румынскую Крайову и латвийский ВЭФ, а в Украине защищал цвета Будивельника, Николаева, Химика и Днепра.

Напомним, ранее Зотов попал в расширенный список сборной Украины.