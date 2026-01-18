Киев-Баскет победил Днепр в матче Суперлиги: обзор матча
Киевский клуб одержал домашнюю победу над действующим чемпионом Украины
около 1 часа назад
Фото: ФБР
Київ Баскет одержал победу над действующим чемпионом Украины Днепром в центральном матче игрового дня баскетбольной Суперлиги GGBET, который состоялся в субботу, 17 января.
Поединок в Киеве завершился со счетом 75:69 в пользу хозяев площадки.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Киев-Баскет – Днепр 75:69 (21:23, 21:16, 14:16, 19:14)
Леброн Джеймс — самый высокооплачиваемый баскетболист года.