Клуб Скапенцева возвращает международные матчи в Израиль после двухлетнего перерыва
Матч против Гамбурга в Еврокубке станет первым в Израиле
около 1 часа назад
Иерусалимский Хапоэль анонсировал возвращение домашних матчей международных турниров в Израиль после более чем двух лет перерыва из-за войны в стране.
Президент Хапоэля Матан Адельсон объявил о решении.
«После долгого перерыва мы возвращаемся к проведению международных матчей в Израиле. После более чем двух лет. Трудности и вызовы, которые мы преодолели как клуб и как страна, не имеют себе равных. Завтра — праздничный день для израильского спорта. Мы рады быть первой израильской командой, принимающей международный матч здесь, дома».
Президент призвал болельщиков почтить память погибших.
Отметим, что за Хапоэль выступает украинец Дмитрий Скапинцев.