Олег Гончар

Иерусалимский Хапоэль анонсировал возвращение домашних матчей международных турниров в Израиль после более чем двух лет перерыва из-за войны в стране.

Президент Хапоэля Матан Адельсон объявил о решении.

«После долгого перерыва мы возвращаемся к проведению международных матчей в Израиле. После более чем двух лет. Трудности и вызовы, которые мы преодолели как клуб и как страна, не имеют себе равных. Завтра — праздничный день для израильского спорта. Мы рады быть первой израильской командой, принимающей международный матч здесь, дома».

Президент призвал болельщиков почтить память погибших.

Отметим, что за Хапоэль выступает украинец Дмитрий Скапинцев.